Самарские ученые экспериментально подтвердили механизм образования канцерогенов при реакциях горения

Я нашел ошибку
Главные новости:
56% россиян выбирают направление для путешествий под влиянием соцсетей: визуал решает всё
56% россиян выбирают направление для путешествий под влиянием соцсетей: визуал решает всё
Продажи автомобилей Lada выросли на 14,3% в июне
Продажи автомобилей Lada выросли на 14,3% в июне
Женщина выжила после падения с высоты свыше 450 м
Женщина выжила после падения с высоты свыше 450 м
Молодой самарец украл из дачного домика бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков
Молодой самарец украл из дачного домика бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков
Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару
Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару
Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ
Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс предложил системные меры по повышению платёжной дисциплины и качества услуг ЖКХ
Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»
Составлен цифровой портрет болельщика «Крыльев Советов»
23% удаленщиков Самары планируют работать летом из дома, 22% — на даче
23% удаленщиков Самары планируют работать летом из дома, 22% — на даче
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.27
0
EUR 89.18
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские ученые экспериментально подтвердили механизм образования канцерогенов при реакциях горения

181
Самарские ученые экспериментально подтвердили механизм образования канцерогенов при реакциях горения

Исследователи также установили, при каких условиях вредных веществ образуется больше всего.

Ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского филиала Физического института им. Лебедева РАН (СФ ФИАН) в ходе экспериментального исследования подтвердили молекулярный механизм химической эволюции канцерогенов, возникающих при реакциях горения в газотурбинных двигателях. Исследование получило финансовую поддержку в виде гранта Российского научного фонда. Результаты научных изысканий отражены в статье, вышедшей в авторитетном международном журнале Chemistry Europe.

"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что мы экспериментально и с большой точностью подтвердили на практике молекулярный механизм зарождения полициклических ароматических углеводородов, являющихся канцерогенами и возникающих в ходе различных реакций горения, например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Во время работы двигателя происходят тысячи химических реакций, за доли секунды в раскаленном газе образуются и затем исчезают самые разные вещества. Это как ускоренная химическая эволюция, где из простых по своему молекулярному составу веществ образуются более сложные. Разумеется, большинство этих реакций и процессов давно изучены и описаны, но точные химические механизмы, определяющие, как именно образуется то или иное вещество, в ряде случаев до сих пор остаются предметом научных дискуссий и экспериментальных исследований. Нам удалось поймать и зафиксировать самый начальный момент образования молекул нафталина, являющегося канцерогеном, и определить порядок химических событий, предшествующих их образованию", – рассказал Яков Медведков, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета им. Королёва и Центра лабораторной астрофизики СФ ФИАН.

В ходе экспериментов ученые подтвердили и уточнили известный химический механизм HACA (Hydrogen Abstraction – Acetylene Addition), при котором образование полициклических ароматических углеводородов происходит путем повторяющегося отщепления атома водорода с последующим добавлением молекулы ацетилена к радикальному участку. Исследования проводились на экспериментальной установке для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. Установка была разработана и собрана в Самарском университете им. Королёва в рамках мегагранта Правительства РФ "Разработка физически обоснованных моделей горения".

В микрореакторе установки при определенных значениях температуры и давления ученые инициировали химические реакции, продукты которых в виде молекулярного пучка попадали далее в сверхвысоковакуумную камеру и ионизировались вакуумным ультрафиолетовым излучением или УФ-лазером, после чего масс-спектрометр, "поймав" получившиеся ионы, очень точно определял массовый и изомерный состав продуктов, образовавшихся в результате химической реакции. Давление варьировалось от 100 до 600 Торр, а температура стенок микрореактора менялась от 800 до 1200 К. Кроме того, для фотоионизации использовались два различных лазерных метода, а не один, как обычно, – в результате выросла точность определения образовавшихся молекул.

"Полученные нами данные имеют значение не только для фундаментальной науки, но и в прикладном плане для разработки новых, более экологичных двигателей. Например, в ходе нашего исследования мы установили, что образование нафталина при реакциях горения очень чувствительно к температуре и давлению – объемы нафталина растут при более низких температурах и при более высоком давлении в камере сгорания, достигая своего пика в 53% при температуре 800 К и давлении 300 Торр. При росте температуры и снижении давления образование нафталина заметно, буквально в разы, уменьшается", – подчеркнул Яков Медведков.

Автор фото: Анар Мовсумов

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города.
1 июля 2026  12:53
В Самаре 1 июля 2026 года оказался перекрыт важный перекрёсток исторической части города
493
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1 июля 2026  10:04
Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников
1076
Во вторник, 30 июня, Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регполитсовета. Он впервые собрался в обновленном составе, который был сформирован по ит
30 июня 2026  21:30
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета «Единой России»
808
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
30 июня 2026  18:54
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона
854
Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев.
30 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области
712
Весь список