В Тольятти злоумышленник на протяжении недели обманывал двух несовершеннолетних, с которыми познакомился на подработке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Под предлогом заработка на криптоинвестициях он убеждал ребят переводить небольшие суммы с карт их отцов. В итоге преступник похитил 28 350 рублей, причинив семьям тольяттинцев материальный ущерб.

Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело. Оперативники установили личность злоумышленника: проверили его связи, места, где он мог появиться. Следователи шаг за шагом восстанавливали схему обмана — важно было доказать, что мужчина действовал умышленно и целенаправленно манипулировал доверием ребят. Они собрали переписку, проверили телефонные контакты, запрашивали данные у операторов связи и банков.

Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание — 360 часов обязательных работ.

Не поддавайтесь на сомнительные предложения о быстром заработке и обязательно обсуждайте любые финансовые операции с близкими — это поможет уберечься от обмана!