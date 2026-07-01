сильная с марта магнитная буря может обрушиться на Землю 2 июля

Магнитная буря уровня G3 возможно настигнет Землю вечером 2 июля. Об этом 1 июля сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, на Солнце почти в полночь произошла вспышка высшего класса X. Несмотря на умеренную силу события, из-за расположения активных областей на линии Солнце — Земля воздействие на планету ожидается ощутимым.

«Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что выброс солнечной плазмы достигнет Земли вечером 2 июля. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта текущего года, пишут "Известия".