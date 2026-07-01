Резидент «Жигулевской долины» получил премию «Золотой Меркурий»

Медицинский центр «Виталонг – Клиника Холода» (Тольятти) получил премию «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии состоялась в Москве. Награды получили 33 российские компании.

Тольяттинское семейное предприятие стало единственным представителем Самарской области среди победителей престижной бизнес-премии – медцентр отметили в специальной номинации «Устремленные в будущее». Медицинский центр «Виталонг – Клиника Холода» с 2019 года является резидентом технопарка «Жигулевская долина».

«Разработки наших инноваторов востребованы далеко за пределами региона. Проекты, основанные на глубокой науке и клинической практике, формируют будущее медицины и направлены на здоровьесбережение. Мы гордимся, успехами наших предпринимателей, которые смело идут вперед, ставят перед собой амбициозные цели и развивают родной край», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Премия «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой России в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Федерального Собрания и Государственной Думы ФС РФ. Премия проводится в два этапа. По результатам отбора на региональном этапе торгово-промышленные палаты рекомендуют предприятия к участию в федеральном этапе конкурса. В 2026 году региональный этап отбора прошли 1420 заявок, а федеральный – 460.

«Мы строим бизнес не на трендах, а на глубинных исследованиях воздействия экстремально низких температур на организм, – отметил директор ООО МЦ «Виталонг-Клиника Холода» Иван Пальчиков. – В 2023 году на базе нашей клиники открылся Институт криомедицины, который стал площадкой для научных разработок и популяризации этого направления. Для компании быть устремленными в будущее значит ежедневно совершенствовать сервис, внедрять инновации и оставаться признанными экспертами».

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.