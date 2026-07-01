Российских фигуристов вернули на международные турниры, но без флага

Международный союз конькобежцев (ISU) последовал примеру большинства зимних федераций и отменил тотальный запрет на выступление наших спортсменов. Начиная с будущего сезона мы сможем соревноваться под нейтральным флагом в фигурном катании, шорт-треке и коньках. Правда, это долгожданное решение вызвало в России неоднозначную реакцию. Во-первых, потому что опоздало на целых три года — соответствующие рекомендации МОК обнародованы еще в марте 2023-го. А во-вторых, возвращение на большие турниры обставлено целым рядом дискриминационных условий, главным из которых является запрет на национальную символику — чиновники аргументируют это заботой о безопасности и целостности спорта, пишет Спорт-Экспресс.

При этом рейтинг практически всех наших спортсменов аннулирован, что лишает их возможности участвовать в крупных стартах как минимум до начала 2027 года.