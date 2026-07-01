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Экспорт турецких помидоров в Россию упал почти в 1,7 раза в мае

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Экспорт турецких помидоров в Россию упал почти в 1,7 раза в мае

По итогам мая 2026 года суммарная стоимость поставок турецких помидоров в Россию сократилась почти вдвое в месячном выражении. О резком падении экспорта популярных овощей из страны НАТО в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы средиземноморского государства.

За отчетный период турецкие экспортеры отправили в Россию помидоров на общую сумму 1,2 миллиона долларов. Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 2 миллионов. Таким образом, стоимость поставок просела примерно в 1,7 раза.

В мае помидоры вошли в список самых подешевевших в России продуктов питания. Розничная стоимость килограмма этих овощей на внутреннем рынке, по данным Росстата, за последний месяц весны сократилась в среднем на 27,1 процента.

Подобную динамику эксперты объяснили в том числе снижением спроса.

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