В Самаре заменят 10 информационных указателей в историческом центре

ООО "ПК Времена года" до 31 августа 2026 года заменит 10 информационных указателей в исторической части города.
Они расположены по следующим адресам:
- ул. Молодогвардейская/ул. Ярмарочная (пл. Славы);
- ул. Куйбышева/ул. Ленинградская;
- пл. Революции;
- ул. Вилоновская/ул. Куйбышева;
- Куйбышева/ул. Л. Толстого;
- ул. Куйбышева/ул. Некрасовская;
- ул. Максима Горького/Речной вокзал;
- ул. Куйбышева/ул. Красноармейская, Струковский сад;
- Хлебная площадь;
- ул. Куйбышева/ул. Чапаевская.
Подрядчик заменит старые информационные панели на новые.
На работы потратят 208 тыс. рублей. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика, пишет СитиТраффик.