В Самаре заменят 10 информационных указателей в историческом центре

ООО "ПК Времена года" до 31 августа 2026 года заменит 10 информационных указателей в исторической части города.

Они расположены по следующим адресам:

- ул. Молодогвардейская/ул. Ярмарочная (пл. Славы);

- ул. Куйбышева/ул. Ленинградская;

- пл. Революции;

- ул. Вилоновская/ул. Куйбышева;

- Куйбышева/ул. Л. Толстого;

- ул. Куйбышева/ул. Некрасовская;

- ул. Максима Горького/Речной вокзал;

- ул. Куйбышева/ул. Красноармейская, Струковский сад;

- Хлебная площадь;

- ул. Куйбышева/ул. Чапаевская.

Подрядчик заменит старые информационные панели на новые.

На работы потратят 208 тыс. рублей. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика, пишет СитиТраффик.