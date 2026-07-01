Совфед одобрил проект о едином удостоверении для военных пенсионеров

Совет Федерации на пленарном заседании 1 июля одобрил правительственный законопроект, предусматривающий введение единого образца пенсионного удостоверения для военных пенсионеров.

«Федеральным законом устанавливаются правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений военным пенсионерам и приравненным по пенсионному обеспечению лицам», — заявил сенатор Дмитрий Перминов.

Согласно документу, в России будет утвержден единый образец удостоверения военного пенсионера, а также порядок его оформления и выдачи. Нововведение направлено на унификацию документов, подтверждающих статус получателей военной пенсии. В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, пишут "Известия".