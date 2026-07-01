Жители Самары могут подать заявку на соискание просветительской награды России «Знание.Премия»

Она учреждена для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения, популяризаторов науки, а также просветительских проектов и компаний.

Заявки могут подать граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации или компании, которые ведут активную просветительскую деятельность и внесли значительный вклад в развитие просвещения в 2025-2026 годах.

Прием заявок открыт до сентября 2026 года на сайте «Знание. Премия» по ссылке znanierussia.ru/premiya. Там же опубликована полная информация о премии.