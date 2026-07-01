Обязательную маркировку запчастей для авто отложили до 2027 года

Обязательная маркировка запчастей для транспортных средств будет введена не ранее 28 февраля 2027 года. Об этом 1 июля в своем Telegram-канале сообщили представители объединения «Союз автосервисов».

В марте Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей, проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин с 1 сентября текущего года. Механизмы маркировки уже апробированы в рамках эксперимента, который проходит с 25 февраля 2025 года по 31 августа 2026 года.

Тогда сообщалось, что начало обязательной регистрации в информационной системе маркировки запланировано на 1 сентября 2026 года. Обязательство предоставлять в систему маркировки сведения об обороте товаров и выводе товаров из оборота планируется ввести с 1 декабря 2027 года, пишут "Известия".

Как ранее рассказывал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов, в регулирование вовлекаются разные группы автокомпонентов, такие как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски и колодки, колеса, генераторы, подшипники и другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров.

По словам Плисова, автозапчасти могут подорожать после введения обязательной маркировки.

«В стоимость товара входит не только код Data Matrix, но и затраты на нанесение кода, обработку товара, сопровождение документов, хранение, транспортировку, настройку оборудования и работу персонала», — отмечали в союзе.