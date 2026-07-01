С 1 по 25 июля каждый ребёнок, владелец «Пушкинской карты», сможет пригласить маму/папу на выставку «Эмаль России 2.0» со скидкой 50%

Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется к всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», направленной на поддержку семейных ценностей и развитие совместного культурного досуга.

С 1 по 25 июля 2026 года каждый ребёнок, владелец «Пушкинской карты», сможет пригласить маму/папу на выставку «Эмаль России 2.0» со скидкой 50%.

Всероссийская выставка «Эмаль России 2.0» знакомит гостей с лучшими художниками-эмальерами России. В галерее «Новое пространство» представлено более 240 работ, выполненных в одной из самых сложных и эффектных техник изобразительного искусства. В подобной концентрации произведения в технике горячей эмали экспонируются в Самаре впервые!

Самарская областная универсальная научная библиотека (пр.Ленина, 14а), галерея «Новое пространство»

Обращаем внимание! По условиям акции, для получения скидки необходимо предъявить кассиру билет по «Пушкинской карте» на ребёнка и приобрести билет на родителя (законного представителя) со скидкой 50%.