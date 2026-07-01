8 рейсов задержано в самарском Курумоче 1 июля

8 рейсов задержано в самарском аэропорту Курумоче из‑за объявленной в регионе 1 июля беспилотной опасности. Росавиация ранее ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

На табло аэровокзала зафиксированы задержки рейсов: в Нижневартовск — до 9:00, в Екатеринбург — до 9:30, в Москву — до 11:45, в Нижний Новгород — до 13:00, в Минеральные Воды — до 15:45, в Сочи — до 22:05. Два вылета в Анталью перенесены на 9:00 и 9:15, пишет Самарская газета.