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В Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря

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В Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря

В России резко увеличилось число мошеннических операций в сфере детского отдыха в мае-июне 2026 года, главный признак обмана — цена путевки, которая в несколько раз ниже рыночной. Об этом 1 июля сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш от фракции ЛДПР.

«Родители ищут путевки, хотят, чтобы ребенок отдохнул, набрался сил. Этим активно пользуются мошенники. Стоимость путевки в хороший лагерь начинается от 50 тыс. рублей, и одна успешная афера окупает усилия злоумышленников. Они создают поддельные сайты, воруют аккаунты, собирают персональные данные детей и родителей», — рассказал Панеш в беседе с ТАСС.

Он отметил, что мошенники создают поддельные интернет-страницы, копирующие официальные сайты известных лагерей, включая «Артек» и «Смену», а также туристических агентств, добавляют поддельные отзывы и создают искусственный ажиотаж с ограниченными предложениями. Он отметил, что после получения денег сайт или сообщество исчезает

Кроме того, злоумышленники применяют уловки в мессенджерах и социальных сетях, предлагая проголосовать за ребенка в конкурсе на получение путевки, перейти по ссылке и ввести код из СМС, что на самом деле ведет к краже аккаунтов. Также используются боты для «бронирования» мест, которые собирают персональные данные и коды подтверждения.

Панеш подчеркнул, что в результате таких действий граждане могут лишиться не только денег, но и конфиденциальной информации — на фальшивых сайтах родителей просят ввести паспортные данные, СНИЛС детей и данные банковских карт. Эти сведения затем могут быть использованы для оформления кредитов и других незаконных операций.

Депутат призвал родителей быть внимательными: проверять лагеря через официальный реестр на портале «детскийотдых.рф», искать независимые отзывы, переводить деньги исключительно на расчетный счет организации, проверять дату регистрации домена и при необходимости обращаться на горячую линию по детскому отдыху, пишут "Известия".

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