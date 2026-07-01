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Два вуза из Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

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Два вуза из Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в экономике и финансах молодых специалистов, окончивших вузы в 2020—2025 годах.

МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников — 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025). 

Второе место сохранил за собой НИУ ВШЭ с зарплатами выпускников в 200 000 рублей (+10 000, или +5%). 

Третье место делят два вуза: Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ им. Ломоносова (по 195 000 рублей). Финансовый университет поднялся на одну строку (+15 000 рублей, или +8%), МГУ потерял одну позицию (+5 000 рублей, или +3%).

Самарский государственный экономический университет занимает 14 место. Средний размер зарплат выпускников-экономистов вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 110 000 рублей в месяц. 81% выпускников остаются работать в городе по окончании обучения в вузе.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева в этом году на 14 месте рейтинга (-1 позиция за год). Зарплаты выпускников сегодня составляют 110 000 рублей (+5 000 рублей за год). Работать в городе обучения остаются 80% молодых специалистов.

В исследовании принимают участие государственные и коммерческие вузы: классические и профильные экономические университеты.

В качестве источника информации используется база резюме SuperJob (50+ млн резюме) и другие открытые источники. Период сбора данных — 2 месяца до даты выхода рейтинга.

Выборка для каждого вуза-участника рейтинга — от 70 резюме выпускников профильных факультетов указанных годов выпуска, исключая резюме стажеров, младших специалистов, соискателей со стажем работы по специальности менее 1 года. Не менее 

половины рассматриваемых резюме принадлежат выпускникам, уже нашедшим работу, зарплата на которой соответствует ожиданиям из их резюме.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах корпоративных финансов, банковского дела, аудита, консалтинга, экономического планирования, инвестиционного анализа, бухгалтерского учёта и проч., размещённые не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

 

Зарплата, на которую может претендовать специалист в Москве, соответствует медиане зарплатных ожиданий в резюме. Для выпускников, ищущих работу в регионах, зарплатные ожидания корректируются с учётом региональных коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Показатель «Оставшиеся в городе обучения» соответствует числу соискателей, которые ищут работу в городе получения образования.

 

Полный рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/

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