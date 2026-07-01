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Самарцы тратят на «дримскроллинг» в среднем 27 минут в день

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Самарцы тратят на «дримскроллинг» в среднем 27 минут в день

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, склонны ли они к дримскроллингу — пролистыванию ленты c товарами на шопинг-платформах. Оказалось, что каждый второй занимается этим ежедневно. В среднем опрошенные проводят за этим занятием 27 минут в день.

Каждый второй житель Самары (64%) просматривает ленты товаров и объявлений ежедневно, из них 51% — по несколько раз в день. Чаще всего это женщины и молодежь 18-24 лет. Еще 25% заходят на шопинг-платформы хотя бы раз в неделю.

Половина самарцев (48%) проводят перед экранами за этим занятием до 20 минут. Еще 32% просматривают товары в течение 20-30 минут, 11% — от получаса до часа, а еще 9% — больше часа. Но в среднем респонденты тратят на это 27 минут в день.

Большинство опрошенных (40%) скроллят шопинг-платформы в разное время, когда появляется свободная минута. 29% делают это перед сном, 24% — во время перерывов в течение дня. Еще 13% листают товары во время приема пищи, 7% — за просмотром фильма или сериала.

Чаще всего жители Самары скроллят ленту с товарами, чтобы найти конкретную вещь среди множества предложений (40%). 22% просто хотят таким образом скоротать время. Еще 19% просто ищут идеи и вдохновение для будущих покупок, и также 19% сравнивают цены с офлайн-магазинами.

Женщины в основном листают разделы с одеждой и обувью (67%), товарами для дома (60%), косметикой и парфюмерией (35%). Мужчины чаще всего интересуются электроникой (56%). Также они любят скроллить на платформах объявлений коллекционные и необычные вещи (17%) и готовый бизнес или франшизы (6%). Но чаще них это делает молодежь 18-24 лет — 21% пролистывают страницы с винтажом и антиквариатом, а 9% — с предложениями от предпринимателей.

При этом 6 из 10 опрошенных хотя бы раз откладывали сон из-за дримскроллинга. Из них 15% признаются, что делают это периодически, а 16% — достаточно часто. В основном это   женщины и молодежь 18-24 лет (18%). Примечательно, что 6% наоборот отметили, что просмотр шопинг-платформ помогает им уснуть.

8 из 10 респондентов признались, что могут сделать спонтанную покупку, если во время скроллинга ленты случайно попалась понравившаяся вещь, хоть и ее приобретение не входило в планы. Потратить в такой ситуации опрошенные в среднем готовы 3 100 рублей. 36% купили бы что-то только в пределах 1 000 рублей, 28% — стоимостью от 1 000 до 3 000. Еще 11% готовы потратить на внезапную покупку от 3 000 до 10 000 рублей, а 5% — еще больше.

Теги: Опрос

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