Самарцам рассказали, куда пропал верблюд из Загородного парка

Самарцам объяснили, почему верблюд из Загородного парка исчез из привычного загона. Жители города обеспокоились, заметив, что животное, которое уже несколько лет живет в конном клубе на территории парка, пропало из уличного вольера. Посетители переживают, все ли с ним в порядке, сообщает портал 63.RU.

В клубе рассказали, что с верблюдом все в порядке, однако его временно не выводят на открытую площадку рядом с лошадьми. Сейчас животное линяет, а прохожие, увидев его в таком виде, фотографируют, выкладывают снимки в соцсети и начинают «наводить панику», что верблюд болен. Сотрудники клуба пояснили, что в этом году лето выдалось холодным, поэтому линька затянулась. Когда животное вновь вернется в уличный вольер, пока неизвестно, пишет Самарская газета.