В Самарской области завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии

В Тольятти на базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава Приволжского Росгвардии завершился учебно-методический сбор сотрудников ОМОН, отвечающих в своих подразделениях за профессиональную, служебную и физическую подготовку.

В течение двух недель сотрудники спецподразделений, которые съехались в Тольятти со всех регионов Приволжского округа Росгвардии, изучали теорию и практику: проходили тактико-специальную, методическую, медицинскую и, конечно, огневую подготовку. Особое внимание уделялось современным алгоритмам действий в нестандартных ситуациях и методике передачи знаний личному составу.

Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. В финале участникам необходимо было продемонстрировать, чему они научились. Экзаменационные упражнения включали как индивидуальные нормативы, так и элементы групповой работы, требующие слаженности и четкого взаимодействия.