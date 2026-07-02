Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

С 29 июня по 2 июля в Самарской области прошли финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) 2026 года по современному пятиборью.

Спартакиада учащихся проводится Министерством спорта России в соответствии с распоряжением Правительства с 2015 года. Это комплексное всероссийское спортивное мероприятие, которое проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России» с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ. Летняя Спартакиада учащихся проходит раз в два года.

В 2026 году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Финальные соревнования летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта.

Самарская область, как и два года назад, стала местом проведения финала по современному пятиборью. Турнир приняли спортивный комплекс и стадион «Орбита» в Самаре. Инфраструктура спортивных объектов позволяет провести все дисциплины современного пятиборья в одной локации: плавание, фехтование, гонки с препятствиями на 100-метровой полосе препятствий, бег и стрельбу.

- Спартакиада учащихся — это комплексные спортивные соревнования, по результатам которых определяется рейтинг субъектов РФ по подготовке спортивного резерва. Отрадно, что из года в год на таких соревнованиях наш регион борется за самые высокие места. И снова мы становимся не только участниками, но и организаторами. Наш спорткомплекс «Орбита», который в прошлом году посетил Президент России, и расположенный рядом стадион с полосой препятствий позволяют провести все дисциплины современного пятиборья в одном месте. Мероприятие важное и значимое для Самарской области — доверие Федерации современного пятиборья России обусловлено и уровнем подготовки наших спортсменов, и уровнем подготовки региона к проведению соревнований самого высокого уровня, - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

На церемонии открытия спортсменов также напутствовали ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по следж-хоккею и футболу ампутантов Валерий Богатиков и главный судья соревнований Роман Лебедев.

В Самаре собрались более 100 человек из 15 регионов России. Участниками соревнований стали юноши и девушки 17-18 лет — «кадеты А» по классификации пятиборья. Они отбирались по итогам всероссийских соревнований и первенства России, необходимыми условиями были также наличие спортивного разряда и высокий рейтинг. Так что на дорожки самарских стадионов вышли все сильнейшие юниоры страны. В Самарской области строгие критерии отбора выполнили пять спортсменов, воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР №5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова.

Первыми в борьбу вступили юноши. В плавании высокий второй результат показал самарец Дмитрий Пачколин, а после фехтования в лидеры вышел Дмитрий Наседкин из Санкт-Петербурга. На этом первый соревновательный день закончился: прохождение полосы препятствий из-за дождя перенесли на утро следующего дня. Гонка с препятствиями позволила приблизиться к лидерам краснодарцам Артему Книжнику и Артему Ивановскому, а также Ярославу Черепко из Калининградской области. Самарец Пачколин на препятствии упал, и на старт финальной дисциплины — комбайна — выходил только тринадцатым. В беге со стрельбой проявил себя москвич Иван Беляков — он стрелял лучше других, обошел нескольких соперников и финишировал первым. Второе и третье места заняли Книжник и Черепко. Дмитрий Пачколин остался лучшим среди самарских спортсменов, поднявшись на 8-е место.

У девушек в график соревнований погода не вмешалась: все дисциплины, как и было запланировано, прошли в один день. Первые три вида программы — плавание, фехтование и полосу препятствий лучше всех прошла Виктория Харичкова из Башкортостана, вслед за ней на старт комбайна вышли победительница первенства России Яна Коновалова из Москвы, лидер всероссийского рейтинга Екатерина Тюлина из Санкт-Петербурга и вступившая с ними в борьбу представительница Самарской области Полина Романова. К сожалению самарских болельщиков, на стрельбе Полина отстала от лидеров. Золото в итоге взяла Яна Коновалова. Серебро — Екатерина Тюлина, бронзу — Виктория Харичкова. Полина Романова показала шестой результат.

Фото – Минспорт Самарской области