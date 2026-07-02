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В Самарской области открываются агроклассы по биотехнологиям и пищевому производству

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В Самарской области открываются агроклассы по биотехнологиям и пищевому производству

С 1 сентября 2026 года в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» начнут работу профильные агротехнологические классы для учеников 7-го и 10-го классов по направлению «Биотехнологии и пищевое производство». Партнерами инициативы выступили компания «Логика молока», образовательный центр «Южный город» и Самарский государственный аграрный университет.

Инициатива по созданию агрокласса реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и является единственной в Самарской области, где профиль обучения напрямую связан с переработкой сельскохозяйственного сырья. Школьники будут углубленно изучать профильные предметы, знакомиться с реальным производством, современными технологиями пищевой промышленности и возможностями дальнейшего профессионального развития в агропромышленном комплексе.

Учебный план уже согласован со школой. Он включает занятия с участием специалистов предприятия, а также проектную деятельность, связанную с биотехнологиями и пищевым производством. Несмотря на то что учебный год еще не начался, будущие ученики агрокласса уже приступили к знакомству с отраслью: для них прошла ознакомительная экскурсия на предприятие «САМАРАЛАКТО».

Во время экскурсии школьники увидели полный цикл производства молочной продукции - от приемки сырья до упаковки готового продукта, побывали в современных цехах, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и узнали, как осуществляется контроль качества.

«Мне очень понравилась упаковка продукта и само производство. Особенно зацепило, как делают йогурты с разными вкусами. На выбор профессии это, скорее всего, повлияет. Я считаю, что это очень полезные навыки, особенно если человек идет в аграрную промышленность, на завод, в медицину или пищевую промышленность», - поделилась учащаяся образовательного центра «Южный город» Ксения Лащева.

Еще одна участница экскурсии, учащаяся образовательного центра «Южный город» Елизавета Кильдюшкина, отметила, что агрокласс поможет школьникам лучше понять будущие профессиональные возможности. «Я считаю, что будет много поездок в разные места, где будут показывать, как в будущем можно реализоваться», - поделилась ученица.

По словам регионального директора по связям с государственными органами компании «Логика молока» Марии Жарковой, раннее знакомство школьников с современным производством помогает им осознанно подойти к выбору профессии. «Мы хотим, чтобы ребята как можно быстрее поняли и осознали свои возможности и уже вместе с родителями планировали свое будущее: в какой институт поступать, как прийти в отрасль. Самое главное, что мы хотим показать в результате экскурсий, которые предваряют запись в агроклассы, - это современное, высокотехнологичное, интересное и, что немаловажно, полезное дело», - подчеркнула куратор проекта.

Агротехклассы призваны сформировать у школьников практическое представление о профессиях в агропромышленном комплексе и помочь предприятиям отрасли готовить будущие кадры. Углубленное изучение профильных предметов в сочетании с производственными экскурсиями, занятиями с экспертами и проектной работой позволит выпускникам осознанно выбирать дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию.

Дополнительным стимулом для школьников станет возможность получить преимущества при поступлении в Самарский государственный аграрный университет: выпускникам агротехклассов начисляются 10 дополнительных баллов.

За первый год реализации федерального проекта «Кадры в АПК» в Самарской области было создано 16 агротехклассов на базе 6 школ. В дальнейшем сеть будет расширяться: к уже действующим классам добавятся новые площадки, а к инициативе подключатся крупные агрохолдинги и промышленные предприятия. Компания-партнер участвует в оснащении профильного кабинета, организации экскурсий, проведении тематических занятий с действующими специалистами и проектной деятельности на базе производства. При этом механизм государственно-частного партнерства предусматривает компенсацию инвесторам 90% затрат на оснащение классов.

В свою очередь, в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы созданы одни из лучших условий поддержки молодых специалистов, выбирающих работу в АПК. Для выпускников вузов предусмотрены подъемные в размере 414 тысяч рублей, для выпускников колледжей - 207 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты смогут получать ежемесячные надбавки к зарплате в течение шести лет. С этого года в перечень возможных получателей включены специалисты перерабатывающей отрасли.

«Современный АПК - это сфера высоких технологий, искусственного интеллекта и роботизации, требующая внимания и интеллектуального вклада молодежи. Это не просто работа, а возможность стать лидером отрасли, реализовать свои идеи и построить успешную карьеру», - уверен председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Фото предоставлены министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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