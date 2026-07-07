в России утвердили перечень документов для получения пенсий

В России вступил в силу приказ Минтруда об утверждении перечня документов, необходимых для получения пенсий, он направлен на повышение удобства граждан при назначении этих выплат, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Уточняется, что приказ ведомства вступает в силу 7 июля 2026 года и заменяет правила, действовавшие с 2021 года.

"Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии", - сказал Балынин.

Он уточнил, что новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, Социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Балынин также отметил, что дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт.