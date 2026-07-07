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Сотрудники УФСИН России по Самарской области пришли на помощь семье на дороге

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Сотрудники УФСИН России по Самарской области пришли на помощь семье на дороге

В официальное сообщество УФСИН России по Самарской области поступило сообщение со словами благодарности в адрес сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Автор обращения рассказала, что вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» по направлению Сызрань – Самара, объезжая автомобильную пробку в районе села Валы, она вместе с дочерью оказалась в затруднительной ситуации – автомобиль застрял в грязи.

На помощь пришли сотрудники УФСИН России по Самарской области, которые в этот момент следовали на служебном автомобиле из Сызрани в Самару. Не оставшись равнодушными к чужой беде, они остановились и, несмотря на грязь и сложные дорожные условия, помогли вытащить автомобиль.

В своем обращении женщина выразила искреннюю признательность сотрудникам:

«Хотелось бы выразить огромную благодарность вашим сотрудникам. Они не побоялись лужи и грязи, помогли нам с дочерью выбраться из сложной ситуации. Огромное человеческое спасибо за отзывчивость и неравнодушие!»

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