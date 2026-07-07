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Политика
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Закон и порядок
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В Самаре отметят старейший в России профессиональный праздник День железнодорожника
7 июля 2026
11:49
210
Главной площадкой праздника станет столица Куйбышевской железной дороги — Самара.
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