В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием велосипедиста.

6 июля в 13:30 водитель автомобиля Lada Granta – мужчина 1968 года рождения, осуществляя движение по ул. Спортивной со стороны ул. Революционная, в направлении Московского проспекта, в районе здания № 82 по ул. Революционная допустил наезд на велосипедиста – несовершеннолетнюю, которая по предварительным данным пересекала проезжую часть не спешившись, по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 на запрещающий сигнал пешеходного светофора. 12-летняя пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.