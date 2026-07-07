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Начался прием на конкурс Лучшая муниципальная практика по номинации Укрепление межнационального мира

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Начался прием на конкурс Лучшая муниципальная практика по номинации Укрепление межнационального мира

ФАДН России объявило о приеме заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Конкурс по данной номинации проводится в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучших практик деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В нем участвуют муниципальные округа, городские округа, городские поселения и сельские поселения.

Самарскую область представят 11 муниципальных образований, прошедших региональный этап.

В 2025 году на федеральный этап конкурса по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» поступило 373 заявки от муниципальных образований 73 субъектов Российской Федерации.

Сборники наиболее интересных муниципальных практик, презентации заявок победителей конкурса опубликованы на сайте ФАДН России в разделе «Открытое агентство».

Победителей конкурса 2026 года назовут осенью.

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