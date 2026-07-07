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Самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности

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самарские травматологи провели 6-часовую операцию в условиях ракетной опасности

Врачи-травматологи-ортопеды Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой выполнили высокотехнологичную операцию 17-летнему пациенту со сколиозом 4 степени. Вмешательство проводилось в условиях ракетной опасности, однако хирурги не прервали операцию, доведя её до финала.

Пациент обратился к областным специалистам около полугода назад.

«У подростка была выраженная ригидная деформация позвоночника, крайне тяжело поддающейся коррекции. Такие сложные случаи, требующие хирургической коррекции, встречаются примерно 6-7 раз в год», - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед г.о. Самара министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Павел Рыжов.

Юношу прооперировали посредством применения транспедикулярной конструкции. Операция длилась 6 часов.

«Техническая сложность установки транспедикулярных винтов в том, что есть риск повредить спинной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Поэтому данный вид операции проводится под рентген-контролем. Он позволяет контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства», - подчеркнул врач.

Врачам удалось исправить деформацию на 70% от исходной, что считается отличным результатом, и стабилизировать позвоночник, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.

«Во время операции в нашем регионе была объявлена ракетная опасность. Мы находились на середине операции, и были обязаны ее закончить в любом случае», – подчеркнул Павел Рыжов.

После операции пациенту предстоит длительный реабилитационный период: в течение трёх месяцев нельзя сидеть, разрешено только лежать или стоять. В ближайшие полгода-восемь месяцев необходимо пройти комплекс реабилитационных мероприятий, включая физиопроцедуры, плавание и лечебную физкультуру, под контролем лечащих врачей.

 

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