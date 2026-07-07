Сегодня в Похвистневском районе сгорел автомобиль

Сегодня, 7 июля, в 10:13 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в 3 километрах от села Большая Ега.

На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 103 пожарно-спасательного отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Красные Ключи.

По прибытии было установлено, что горит автомобиль Lada Kalina.

На тушение подан воздушно-пенный ствол «СВП-4».

В 10:26 была объявлена локализация пожара, а в 11:00 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»