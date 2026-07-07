В Самарской области впервые пройдет молодёжный бизнес-спринт

15 июля 2026 года в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) пройдет молодёжный спринт «Первый миллион».

Молодёжный спринт - это не просто лекторий, а практическая площадка, где на примере действующих проектов самарских предпринимателей будут показаны реальные истории запуска бизнеса в различных нишах. К участию в мероприятии приглашаются студенты и начинающие предприниматели, которые рассматривают возможность открытия собственного дела.

«Поддержка молодёжного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными, а подобные площадки дают им отличный старт, доступ к экспертам и своей целевой аудитории», — подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В программе мероприятия:

• ярмарка проектов «Создано молодыми». Участники смогут посмотреть на тех, кто уже развивает бизнес, познакомиться и приобрести их продукцию;

• сессия «С чего начинали». Перед участниками выступят основатели известных самарских проектов, которые расскажут о своем предпринимательском пути: как пришла бизнес-идея, какие первые шаги сделали, с какими трудностями столкнулись и что помогло выйти на устойчивый результат;

• «Витрина инноваций» - выставка технологических проектов, авторами которых являются студенты самарских вузов;

• «Бизнес-экспресс». Для участников состоится деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий;

• квест «Маршрут к миллиону». Интерактивная игра, которая покажет, готовность к реальным бизнес-вызовам;

• работа консультационной зоны центра «Мой бизнес». Для тех, кто уверен в своей идее, консультанты центра расскажут о действующих системах налогообложения, мерах государственной поддержки начинающих предпринимателей, обучающих программах для развития предпринимательских навыков и т.д.

В мероприятии примут участие представители региональных институтов развития: Фонда поддержки технологического предпринимательства, технопарка «Жигулёвская долина».

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/cloud/6a46366c95add531b1414e20 .

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Организатор - региональный центр «Мой бизнес». Соорганизаторы - Молодёжное правительство Самарской области, Самарский политех, Росмолодёжь.Предпринимай, Торгово-промышленная палата Самарской области.

Фото – Минэкономразвития Самарской области