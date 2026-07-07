9 июля запускается еще один новый электропоезд серии ЭП2ДМ

Уже в этот четверг, 9 июля, Куйбышевская железная дорога вместе с АО «Самарская ППК» запускает еще один новый электропоезд серии ЭП2ДМ.

Подвижной состав будет обслуживать следующие пригородные поезда:

№7532 Сызрань-1 (отпр. 04:40) – Мирная (приб. 07:39), ежедневно

№7565 Мирная (отпр. 13:56) – Сызрань-1 (приб. 17:09), ежедневно

№7570 Сызрань-1 (отпр. 05:57) – Мирная (приб. 08:55), по субботам

№7549 Смышляевка (отпр. 16:59) – Сызрань-1 (приб. 20:07), по воскресеньям

В современном электропоезде применён ряд решений для повышения безопасности и комфорта:

Электропоезд курсирует в составе 8 вагонов, общая вместимость — 1372 человека, 818 посадочных мест.

Поезд оснащён системами автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

Улучшена эргономика кресел, установлены USB-разъёмы для зарядки устройств, а также системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Вся необходимая информация отображается на жидкокристаллических табло.

Поезд полностью адаптирован для маломобильных граждан. В головных вагонах есть электрические подъёмники, расширенные санитарные комнаты со всеми необходимыми элементами.

Для активного отдыха: в головных вагонах предусмотрены специализированные места для провоза спортивного инвентаря, сообщант пресс-служба КбшЖД.