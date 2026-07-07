Уже 18,9 тыс. граждан получили ежегодную семейную выплату от Отделения СФР по Самарской области

Подать заявление на новую выплату можно в период с 1 июня до 1 октября.

С 1 июня семьям с двумя и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в Самарской области на год, предшествующий году обращения (25 003,50 рублей в 2025 году), а также у которых имущественная обеспеченность соответствует установленным требованиям, предоставляется ежегодная семейная выплата.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается по следующей формуле: берется сумма всех доходов семьи, полученных в 2025 году, делится на 12, а затем делится на количество членов семьи.

В основные виды доходов, которые влияют на оценку права на назначение ежегодной семейной выплаты, входят:

пособия (в том числе единое пособие);

зарплата, премии, гонорары;

пособие по временной нетрудоспособности;

пенсии, компенсации;

стипендии;

алименты;

выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц;

доходы от предпринимательской деятельности и в качестве самозанятого;

доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;

денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии;

доходы, полученные за рубежом.

Доходы учитываются до вычета налогов за год, предшествующий году подачи заявления.

Также при расчете среднедушевого показателя в доход семьи по аналогии с единым пособием включаются полученные на детей алименты.

Таким образом, если алименты уплачиваются на основании решения суда или судебного приказа, учитывается сумма, указанная в заявлении. При этом заявитель представляет в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области соответствующие документы.

В случае, если алименты установлены нотариальным соглашением или устной договоренностью, в доход учитывается сумма алиментов, указанная в заявлении, но не менее ¼ среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе (СЗП) на 1 ребенка, ⅓ СЗП на двоих детей, ½ СЗП на 3 и более детей, умноженной на количество месяцев, в которых брак был расторгнут и приходящихся на расчетный период, если указанная в заявлении сумма меньше, чем размер, определенный от СЗП.

При наличии неоконченного исполнительного производства о взыскании алиментов гражданам необходимо указать в заявлении его номер. Сведения о сумме полученных алиментов поступят в Соцфонд от Федеральной службы судебных приставов.

Для расчета алиментов в 2026 году используется среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Самарской области за 2025 год — 79 036,30 рублей.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.