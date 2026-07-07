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Минстрой Самарской области подвел итоги реализации жилищной программы для детей-сирот за первое полугодие 2026 года

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Министерство строительства Самарской области подвело итоги обеспечения жильём детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, за первое полугодие 2026 года.

Министерство строительства Самарской области подвело итоги обеспечения жильём детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, за первое полугодие 2026 года. За этот период ключи от нового жилья получили 553 человека этой категории граждан, в их числе - 20 участников специальной военной операции, относящихся к категории детей-сирот.
Высокие темпы реализации программы стали продолжением результатов предыдущего года. В 2025 году в Самарской области жильём были обеспечены более 1000 детей-сирот. При этом уже по итогам первого полугодия 2025 года регион занял первое место в России по темпам обеспечения жильём этой категории граждан. В рамках общей работы в 2025 году жильё получили 44 участника специальной военной операции из числа детей-сирот. В первом полугодии 2026 года положительная динамика сохранена - за шесть месяцев квартиры получили 553 человека, включая 20 участников СВО.
Рост темпов обеспечения жильём детей-сирот стал возможен благодаря существенному увеличению финансирования программы. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева при формировании областного бюджета были существенно увеличены расходы на решение проблемы обеспечения жильём детей-сирот. Это позволило расширить объёмы приобретения жилья и значительно нарастить темпы предоставления квартир. 
Особое внимание министерство уделяет защите жилищных прав участников специальной военной операции, которые относятся к категории детей-сирот. В первом полугодии жильё получили 20 таких граждан. По каждому случаю проводится индивидуальная работа, а вопросы реализации их жилищных прав находятся на особом контроле.
Обеспечение жильём детей-сирот осуществляется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства Самарской области» в соответствии с требованиями Федерального закона № 159-ФЗ.
Работа ведётся во всех муниципальных образованиях Самарской области, где сохраняется очередь на получение жилья. Приобретение квартир осуществляется за счёт бюджетных средств в соответствии с требованиями федерального законодательства. Все жилые помещения проходят обязательную проверку на соответствие установленным нормативам качества и благоустройства.
«Обеспечение жильём детей-сирот остаётся одним из приоритетных направлений работы министерства. Работа организована таким образом, чтобы обеспечить выполнение годового плана и последовательно сокращать очередь. При этом особое внимание уделяется реализации жилищных прав участников специальной военной операции из числа детей-сирот», - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
«Тема обеспечения жильём детей-сирот — одна из самых острых и чувствительных в нашей работе. Она всегда на контроле у губернатора, у депутатов, у общественности. И когда я вижу такие цифры, понимаю: за каждой из них  стоит человеческая судьба. Молодой человек, который только начинает самостоятельную жизнь, получает опору, фундамент, возможность строить своё будущее, создавать семью. И это — всегда радует», - подчеркивает сенатор РФ Марина Сидухина. 

 

 

Фото – минстрой Самарской области

Теги: Самара

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