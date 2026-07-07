Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.



8 июля (среда):

17.00-21.00

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)



9 июля (четверг):

18.00-18.25 «К Репину. В Самару» (документальный, 2026г.,12+) О картине И.Е.Репина «Бурлаки на Волге»

18.30-20.15 «Любовь и голуби» (1984г., 12+)

20.20-21.55 «Рэмбо. Первая кровь» (1982г., 18+)

22.00-22.30 «Это было легендарно»

(Самара, реж.А.Петряков,16+)



10 июля (пятница):

17.00-17.45 «Возрождение Сталинграда»

(кинохроника, 12+)

18.00- 20.00 «Блиндаж» (2024г., 16+)

20.10 – 23.00 «Семь вёрст до рассвета»

(2026г., 16+)



11 июля (суббота):

16.30-18.40 «Принцесса Мононоке» (1997г., 12+)

18.45-20.20 «Деловые люди» (1963г., 6+)

20.30-22.45 «Дело храбрых» (2017г., 18+)



12 июля (воскресенье):

16.30-17.00 Мультфильмы: «Синий трактор» (1. Алфавит, 2. Птички, 3. Фрукты, 4. Лево-право, 5. Колыбельная Совушка, 6.Едет трактор )

17.10-18.30 «Питер Пэн» (1952г., 0+)

18.40-20.50 «Приключения Буратино»

(1975г., 0+)

21.00-22.30 «Приключения Паддингтога» (2014г., 6+ )

Фото: Самарская набережная