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 8 июля в кинотеатре "Филин" мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля
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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 8 по 12 июля

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 8 июля в кинотеатре "Филин" мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)

 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.

8 июля (среда):
17.00-21.00
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (лекторий, интерактивы, спектакль)

9 июля (четверг):
18.00-18.25 «К Репину. В Самару» (документальный, 2026г.,12+) О картине И.Е.Репина «Бурлаки на Волге»
18.30-20.15 «Любовь и голуби» (1984г., 12+)
20.20-21.55 «Рэмбо. Первая кровь» (1982г., 18+)
22.00-22.30 «Это было легендарно»
(Самара, реж.А.Петряков,16+)

10 июля (пятница):
17.00-17.45 «Возрождение Сталинграда»
(кинохроника, 12+)
18.00- 20.00 «Блиндаж» (2024г., 16+)
20.10 – 23.00 «Семь вёрст до рассвета»
(2026г., 16+)

11 июля  (суббота):
16.30-18.40 «Принцесса Мононоке» (1997г., 12+)
18.45-20.20 «Деловые люди» (1963г., 6+)
20.30-22.45 «Дело храбрых» (2017г., 18+)

12 июля (воскресенье):
16.30-17.00 Мультфильмы: «Синий трактор» (1. Алфавит, 2. Птички, 3. Фрукты, 4. Лево-право, 5. Колыбельная Совушка, 6.Едет трактор )
17.10-18.30 «Питер Пэн» (1952г., 0+)
18.40-20.50 «Приключения Буратино»
 (1975г., 0+)
21.00-22.30 «Приключения Паддингтога» (2014г., 6+ )

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Самара

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