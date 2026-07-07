В парке Гагарина в Самаре открыли новую площадку ГТО

В парке имени Юрия Гагарина в Самаре заработала площадка «Выходные с ГТО», где жители города смогут проверить свою физическую подготовку и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Первые участники уже попробовали свои силы в минувшие выходные. Новая площадка стала частью проекта «Самара в движении» и будет работать всё лето.

Здесь ждут жителей от 6 лет и старше — задания рассчитаны на разные возрастные группы и уровень подготовки. Участникам предлагают выполнить беговые упражнения, отжимания, подъём корпуса из положения лёжа, метание мяча, рывок гири, скандинавскую ходьбу и другие испытания.

«ГТО — это возможность проверить свои силы и выносливость, а за успешное выполнение нормативов получить знак отличия. Приходите всей семьёй — задания есть для всех возрастов», — отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.

Площадка работает каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00 в парке Гагарина. Чтобы пройти испытания, нужно заранее подать заявку и иметь медицинскую справку, пишет Самара-МК.