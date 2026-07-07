В России задумались о введении нового утильсбора

Российский Минпромторг рассматривает возможность введения в стране утильсбора в железнодорожном машиностроении по аналогии с уже существующим сбором на автомобили. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство получило подобное предложение от нескольких губернаторов, его слова приводит «Интерфакс».

Главы каких регионов выступили с такой инициативой он не уточнил. «Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве работает утилизационный сбор на колесную и самоходную технику», — сообщил министр. Алиханов добавил, что министерство всеми силами пытается найти возможности докапитализировать те меры, которые компании получают в виде господдержки.

Утилизационный сбор — деньги, которые государство собирает заранее на будущую переработку машины. Повышенная ставка утильсбора вступила в силу 1 декабря 2025 года. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, для электрокаров — до 80.