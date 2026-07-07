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Более 900 наставников региона участвуют в конкурсе от «Знания»

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Завершился прием заявок на проект Знание.Наставники, который проводит Российское общество «Знание». Организаторы получили более 15 тысяч заявок из 89 регионов России.

Завершился прием заявок на проект Знание.Наставники, который проводит Российское общество «Знание». Организаторы получили более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. Среди участников конкурса 932 представителя сферы образования Самарской области. Сейчас они проходят обучение на платформе Знание.Академия и готовят портфолио с результатами своей работы.
Всего на проект было подано 15 753 заявки. Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству заявок
Ключевая миссия проекта – выявление и масштабирование лучших практик деятельности наставников в образовательных организациях, повышение престижа этой работы. Кроме того, формируется комплексная система поддержки и профессионального развития наставников. Отметим, эта инициатива реализуется Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Росдетцентра и Движения Первых.
Почти 75% зарегистрировавшихся участников – это сотрудники школ, а каждую четвертую заявку на конкурс направили наставники из колледжей и техникумов. Самой активной категорией участников стали наставники-педагоги: они подали 7 746 заявок, или почти половину от общего числа. От наставников-советников поступило 4 718 заявок, от наставников-руководителей — 3 289.
Наиболее востребованная номинация — «Лучший наставник общеобразовательной организации», общая численность обучающихся в которой составляет более 501 человека. На нее поступило 6 067 заявок.
«Проект Знание.Наставники проводится впервые, но уже объединил все регионы России – заявки поступили из всех субъектов нашей страны. Такой интерес подчеркивает стремление педагогов к профессиональному развитию и поддержке наставничества. Участие как опытных профессионалов, так и молодых специалистов демонстрирует, что знания и просвещение не имеют возрастных ограничений. Так, самому взрослому участнику проекта 84 года, а самым молодым специалистам по 20 лет. Для Общества «Знание» важно создать пространство, где наставники смогут представить свой опыт, получить поддержку и обменяться практиками, которые помогают детям и молодежи развиваться», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Многие участники проекта связывают наставничество с поддержкой, доверием, развитием у молодых людей самостоятельности и практических навыков. Так, наставники-педагоги говорят о работе, в которой ученик исследует, пробует, создает собственные проекты и видит результат своих усилий. Советники чаще связывают наставничество с реальными делами: социально значимыми инициативами, волонтерством. Для руководителей важно создание среды, в которой могут развиваться дети и педагоги.
До 12 июля участники конкурса работают с платформой Знание.Академия и формируют портфолио с результатами своей наставнической деятельности. Затем им предстоит выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях.
По итогам экспертной оценки будут определены лучшие наставники страны. Более тысячи победителей получат денежное вознаграждение. Напомним, призовой фонд проекта составляет 80 миллионов рублей. Кроме того, 200 участников конкурса, показавших лучшие результаты, примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук».
Проект Знание.Наставники направлен на оценку эффективности работы наставников в образовательных организациях, а также на масштабирование лучших практик и повышение престижа наставничества. При его помощи формируется комплексная система выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Инициатива реализуется Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Росдетцентра и Движения Первых.

 

Фото:   Общество "!Знание"

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