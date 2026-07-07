Сотрудники регионального минздрава вступили в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга

Сегодня 23 специалиста ведомства вступили в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга. У них организовали забор биологического материала.

Председатель Самарского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Муравец рассказал о важности донорства костного мозга, развеял распространенные мифы и объяснил, насколько проста и безопасна процедура.

«Донором костного мозга может стать практически каждый, не имея противопоказаний по возрасту и состоянию здоровья. Главное – желание помочь и готовность спасти чью-то жизнь», - отметил Александр Муравец.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что это важный шаг сотрудников ведомства подчеркивает не только их личное мужество и гуманность, но и глубокое понимание своей роли в системе здравоохранения.

«Донорство костного мозга – это инвестиция в будущее, в возможность для кого-то получить второй шанс на жизнь, и этот акт является ярким воплощением ценностей, на которых строится медицинская помощь», - подчеркнул руководитель ведомства.

В объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России ФМБА России запустили спецпроект по развитию донорства костного мозга и укреплению донорского движения, объединяющего людей разных профессий, культур и национальностей вокруг общей ценности — спасения человеческой жизни. Каждый желающий до 45 лет и при отсутствии хронических заболеваний может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга ежедневно в будни на Самарской областной клинической станции переливания крови.

Фото: минздрав СО