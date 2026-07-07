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В Самаре состоялась открытие Чемпионата МВД России по служебному многоборью

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Торжественная церемония открытия Чемпионата МВД России по служебному многоборью в спортивной дисциплине «служебное автомногоборье» состоялась в Самаре.

В областной столице состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата МВД России по служебному многоборью в спортивной дисциплине «служебное автомногоборье».

В торжественном открытии Чемпионата приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, главный судья соревнования - заместитель начальника отдела организации физической подготовки и спорта Управления организации подготовки кадров Главного управления по работе с личным составом МВД России полковник полиции Дмитрий Русанов, представители кадрового аппарата регионального главка.

Генерал-майор полиции Александр Афанасьев подчеркнул: "Подобные мероприятия имеют важное значение для обмена опытом между сотрудниками полиции из разных регионов. Участники перенимают передовые методики подготовки, делятся практическими наработками, которые впоследствии помогают им эффективнее решать служебные задачи. Соревнования являются стимулом для дальнейшего совершенствования навыков и поддержания профессионального мастерства личного состава".

В соревнованиях примут участие порядка 120 спортсменов из  60  регионов. В течение трёх конкурсных дней участники Чемпионата продемонстрируют комплекс профессиональных навыков, необходимых в повседневной службе. Им предстоит показать мастерство владения табельным оружием, проявить физическую выносливость и профессионализм при прохождении сложных испытаний.

В программу войдут: тестирование на знания ПДД, бег со стрельбой и преодоление полосы из восьми разнотипных препятствий на служебных автомобилях. Отдельное внимание будет уделено навыкам скоростного маневрирования на служебных автомобилях: судьям предстоит оценить не только скорость, но и точность, безопасность, сообщает пресс-слуба регионального МВД.

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

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