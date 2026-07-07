Десять блогеров региона вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. На участие в программе поступили заявки от авторов из 89 регионов России и разных стран мира. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников получили право пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж». Среди них – десять жителей Самарской области.

«Министерство контента» – уникальный образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.

«Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах. Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту «ТопБЛОГ». Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Именно команды этих федеральных ведомств в ближайшие месяцы будут сопровождать участников программы, совместно с ними разрабатывать отраслевые медиапроекты и формировать новый стандарт взаимодействия государства с авторами социально значимого контента.

Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».

От Самарской области заявки на участие во втором сезоне программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 289 жителей, из которых десять авторов вошли в число сильнейших.

Номинацию «Спорт» от Министерства спорта Российской Федерации выбрал Андрей Мазуров – директор департамента физической культуры и спорта администрации Тольятти, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В своем блоге он популяризирует здоровый образ жизни, спорт, саморазвитие и патриотическое воспитание, а участие в проекте помогло ему превратить социальные сети в эффективный инструмент продвижения спортивных инициатив. Теперь его цель – объединить сообщество спортивных блогеров Тольятти и создавать контент, который вдохновляет людей быть активнее и менять жизнь к лучшему.

Четыре участника выбрали направление «Просвещение», которое курирует Министерство просвещения Российской Федерации. Директор школы футбольного клуба «Акрон», руководитель образовательных программ и автор блога «На длинной дистанции» Евгений Ганжов в своем контенте объединяет темы образования, спорта, управления, воспитания и личной устойчивости, показывая, что сильные результаты рождаются не быстро, а через системную работу, дисциплину и движение вперед.

Учитель математики и председатель Совета местного отделения «Движения Первых» Ставропольского района Самарской области Анастасия Пичугина, в своем блоге рассказывает о профессии учителя, школьной жизни, детских и молодежных инициативах, показывая, что педагогика может быть современной, живой и вдохновляющей. Ее контент помогает популяризировать учительский труд, поддерживать социальные проекты и вовлекать детей в активную общественную жизнь.

Учитель начальных классов и куратор школьного медиацентра в Самаре Галина Ретивкина развивает школьные и личные медиаплощадки, обучает детей созданию современного контента и помогает им добиваться высоких результатов на всероссийских конкурсах. Сегодня особое внимание Галина уделяет внедрению нейросетей в образовательный процесс, делясь своим опытом с педагогическим сообществом и делая обучение более интересным и современным.

Кирилл Тарасов – педагог-организатор, руководитель волонтерского отряда и автор блога о молодёжной политике, добровольчестве и наставничестве. Финалист Всероссийской премии медиаволонтерства #DobroMedia, он показывает, что государственные и общественные инициативы могут быть интересными, понятными и близкими молодежи. Через свой контент Кирилл помогает начинающим волонтерам и активистам находить возможности для развития, вдохновляя их на участие в социальных проектах и общественной жизни.

Направление «Международный туризм», которое курирует Министерство экономического развития Российской Федерации выбрали три участника. Алена Маркелова – маркетолог и руководитель отдела бизнес-аналитики, которая через блог разрушает стереотипы о «серьезных людях в костюмах». Она показывает, что успешная карьера, управление крупными проектами и любовь к активной жизни могут гармонично сочетаться. В своем контенте Алена делится инструментами повышения личной эффективности, автоматизации процессов и вдохновляет аудиторию не выбирать между профессиональным успехом и яркой жизнью, а уверенно совмещать и то, и другое.

Специалист по государственным коммуникациям и социокультурным проектам Екатерина Касаринская помогает делать работу государственных организаций понятной и интересной для людей. За годы работы в органах власти, учреждениях культуры и общественных организациях она накопила большой опыт в информационной работе, обучении коллег и продвижении социальных инициатив. Сегодня Екатерина развивает личный блог, где простым языком рассказывает о коммуникациях, молодежной политике и возможностях для развития, стремясь вдохновить молодых людей создавать полезный и социально значимый контент.

Дмитрий Архипов – автор семейного блога, который через путешествия, спорт и повседневную жизнь показывает красоту родного региона и России. Вместе с семьей он рассказывает о малоизвестных достопримечательностях, культурных традициях и интересных маршрутах, вдохновляя аудиторию открывать новые места рядом с домом. Главная цель Дмитрия – популяризировать внутренний туризм, показать ценность локальных путешествий и сделать любовь к родному краю частью современной медиакультуры.

Направление «Агротехнологии» от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации выбрал Илья Ятманкин – фермер и агроблогер из Самарской области, который через личный пример показывает, что современное сельское хозяйство – это перспективная, технологичная и интересная сфера для молодых специалистов. В своем блоге он рассказывает о работе на земле, жизни в селе и людях, которые развивают аграрную отрасль, вдохновляя молодежь возвращаться в родные регионы. Победитель трека «Министерство контента» прошлого сезона, Илья продолжает популяризировать сельский образ жизни, рассказывая о российских фермерах и современных агротехнологиях.

В номинации «Промышленность» от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации будет участвовать Алексей Бурматнов – предприниматель и эксперт в сфере энергетики и права, который помогает людям разобраться в сложных юридических и финансовых вопросах. В своем блоге он простым языком объясняет механизмы списания долгов, финансовой безопасности и защиты прав граждан, превращая сложные юридические темы в понятные практические рекомендации. Главная цель Алексея – сделать полезные знания доступными каждому и показать, что даже в самых непростых жизненных ситуациях всегда можно найти законный путь к решению проблемы.

В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.

После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Уже шестой год он помогает находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»