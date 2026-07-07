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9 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «Июльская фантазия».В программе прозвучат произведения великих классиков, создающие летнее настроение.
В СОУНБ состоится концерт «Июльская фантазия»
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В СОУНБ состоится концерт «Июльская фантазия»

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9 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «Июльская фантазия».В программе прозвучат произведения великих классиков, создающие летнее настроение.

9 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «Июльская фантазия».В программе прозвучат произведения великих классиков, создающие летнее настроение.

В окружении фантастических работ художников-эмальеров «Эмаль России 2.0», которая проходит в эти дни в галерее «Новое пространство», гости вечера смогут насладиться великой классической музыкой. Артисты исполнят композиции таких признанных авторов, как Георг Фридрих Гендель, Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Клод Дебюсси и другие творцы прошлых столетий.

С программой «Июльская фантазия» выступят любимицы самарской публики, пианистки Марианна Новикова и Валентина Яхьяева. Сцену с ними разделят гостьи из Санкт-Петербурга – звезда фортепианной музыки Татьяна Жирихина и сопрано Лейла Эйвазова. Партии флейты исполнит виртуоз Евгений Матюшенков. 

9 июля 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 200 руб.

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Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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