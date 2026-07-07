Я нашел ошибку
Главные новости:
АО «Купинское» начало реализацию пилотного проекта в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Сельхозпредприятие Безенчукского района приступило к обучению рабочей группы методикам бережливого производства
9 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «Июльская фантазия».В программе прозвучат произведения великих классиков, создающие летнее настроение.
В СОУНБ состоится концерт «Июльская фантазия»
Сегодня в 13 часов 54 минуты в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в 5 километрах юго-восточнее села Хворостянка.
Возгорание травы на площади 200 квадратных метров произошло сегодня в Хворостянском районе
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента».
Десять блогеров региона вошли в федеральную команду «Министерства контента»
МОК снял санкции со спортсменов из РФ и временно восстановил членство страны
МОК снял санкции со спортсменов из РФ и временно восстановил членство страны
Торжественная церемония открытия Чемпионата МВД России по служебному многоборью в спортивной дисциплине «служебное автомногоборье» состоялась в Самаре.
В Самаре состоялась открытие Чемпионата МВД России по служебному многоборью
7 июля  при проведении работ по очистке канализации на территории частного жилого дома в с. Подстепки Ставропольского района двое рабочих упали в канализационный колодец.
В селе Подстепки двое рабочих упали в канализационный колодец, один из них погиб
В школах и детских садах региона продолжаются плановые работы по капремонту, в том числе учреждения оснащают современными системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.
В образовательных учреждениях региона ведется капитальный ремонт
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.97
0.74
EUR 89.26
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сельхозпредприятие Безенчукского района приступило к обучению рабочей группы методикам бережливого производства

81
АО «Купинское» начало реализацию пилотного проекта в рамках федерального проекта «Производительность труда».

АО «Купинское» начало реализацию пилотного проекта в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание, рабочая группа приступила к обучению. Уже состоялся первый тренинг по основам бережливого производства.

Предприятие расположено в селе Купино Безенчукского района. Компания является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части Самарской области. Основной вид деятельности — производство сырого коровьего молока. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1864 голов, в том числе 859 коров.

Основной покупатель и переработчик сырого молока, производимого АО «Купинское», – ООО Маслозавод «Пестравский». Предприятие также занимается растениеводством: выращивает зерновые и масличные культуры.

В ходе проекта рабочая группа предприятия познакомится с инструментами бережливого производства. Обучение проходит в формате тренингов под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Полученные знания сотрудники будут применять на практике — сначала на пилотном участке, а затем тиражировать успешные решения на другие производственные процессы.

Обучение методикам бережливого производства — это не разовое мероприятие. Компания готовит внутренних инструкторов, которые в дальнейшем смогут передавать знания коллегам. Такой подход позволяет закрепить культуру непрерывных улучшений на долгосрочную перспективу.

С начала 2026 года подготовлено более 183 специалиста, которые внедряют бережливые технологии на своих рабочих местах.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил важность системного подхода к обучению: «Бережливое производство начинается с обучения. Но главное — не просто дать знания, а создать систему, где каждый сотрудник может применять их на практике и передавать коллегам. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить внутренние резервы и укреплять свои позиции без капитальных затрат».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить внутренние резервы для роста. Повышение эффективности производства ведет к увеличению зарплат, налоговых поступлений и развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области .

 

Фото:   министерство промышленности и торговли Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Температура воздуха  8 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +28, +30°С.
7 июля 2026  17:28
8 июля в регионе без осадков, до +30°С
252
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
7 июля 2026  12:26
Самарская область отметит День семьи, любви и верности фестивалем «Счастливы быть вместе»
372
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
591
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
3766
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
887
Весь список