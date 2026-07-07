Сельхозпредприятие Безенчукского района приступило к обучению рабочей группы методикам бережливого производства

АО «Купинское» начало реализацию пилотного проекта в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание, рабочая группа приступила к обучению. Уже состоялся первый тренинг по основам бережливого производства.

Предприятие расположено в селе Купино Безенчукского района. Компания является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части Самарской области. Основной вид деятельности — производство сырого коровьего молока. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1864 голов, в том числе 859 коров.

Основной покупатель и переработчик сырого молока, производимого АО «Купинское», – ООО Маслозавод «Пестравский». Предприятие также занимается растениеводством: выращивает зерновые и масличные культуры.

В ходе проекта рабочая группа предприятия познакомится с инструментами бережливого производства. Обучение проходит в формате тренингов под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Полученные знания сотрудники будут применять на практике — сначала на пилотном участке, а затем тиражировать успешные решения на другие производственные процессы.

Обучение методикам бережливого производства — это не разовое мероприятие. Компания готовит внутренних инструкторов, которые в дальнейшем смогут передавать знания коллегам. Такой подход позволяет закрепить культуру непрерывных улучшений на долгосрочную перспективу.

С начала 2026 года подготовлено более 183 специалиста, которые внедряют бережливые технологии на своих рабочих местах.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил важность системного подхода к обучению: «Бережливое производство начинается с обучения. Но главное — не просто дать знания, а создать систему, где каждый сотрудник может применять их на практике и передавать коллегам. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить внутренние резервы и укреплять свои позиции без капитальных затрат».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить внутренние резервы для роста. Повышение эффективности производства ведет к увеличению зарплат, налоговых поступлений и развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области .

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области