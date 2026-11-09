Спорт объединяет: в Самарской области прошел спортивный фестиваль «Дружба народов – 2026»

7–8 ноября в универсальном комплексе «МТЛ Арена» состоялся XVI Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2026». В этом году представители национально-культурных объединений Самарской области и иностранные студенты самарских вузов соревновались в шести спортивных дисциплинах. Всего для участия в фестивале была подана 61 командная заявка.

Фестиваль, приуроченный к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, направлен на укрепление межнациональных связей, развитие дружеского общения и популяризацию здорового образа жизни. В соревнованиях приняли участие представители 14 национально-культурных организаций Самарской области, а также студенческие команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного медицинского университета и медицинского университета «Реавиз». Впервые к фестивалю присоединились команды иностранных студентов, обучающихся в Самаре.

Торжественная церемония началась с парада команд-участниц, ставшего ярким символом многонационального единства региона. С приветственным словом к участникам и гостям обратилась министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. «На этом мероприятии мы как никогда ясно видим многообразие народов и культур нашей огромной страны. Ведь сегодня на нашем празднике присутствуют не только народы Российской Федерации, но и представители иных государств, живущие на территории нашей доброй, мудрой и сильной страны — нашего родного государства. Миру, братству и единству быть!», - подчеркнула Лидия Рогожинская.

Директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров уверен, что спорт становится важной площадкой для укрепления взаимопонимания между представителями разных национальностей. «Сегодня мы показываем через спорт, что мы все едины и, имея разные традиции, объединены нашим общим государством, нашей страной», - отметил Игорь Буров.

Символическим началом спортивной программы стал товарищеский матч по футзалу между межнациональными командами «Дружба» и «Единство», сформированными из участников фестиваля. Встреча продемонстрировала, что спортивное соперничество может сочетаться с дружбой, взаимным уважением и стремлением к общей цели. В первый день фестиваля, 7 ноября, прошли соревнования по футзалу, дартсу и шашкам. 8 ноября состоялись турниры по волейболу, шахматам и стрельбе из электронного оружия. Всего в программу вошло шесть спортивных дисциплин, позволяющих участникам проявить силу, ловкость, меткость, стратегическое мышление и умение работать в команде.

Во второй соревновательный день на площадке «МТЛ Арены» развернулась борьба за победу в шахматах - дисциплине, которая в этом году стала дебютной для фестиваля. «Я здесь уже второй день, и меня поражает эта атмосфера! - делится болельщик Марат. - Только что болел за волейбольную команду, где играют мои друзья-земляки, а рядом со мной сидит парень в футболке соперников. Мы друг с другом общаемся, всё отлично. На этом фестивале понимаешь: спорт стирает все границы. Мы все здесь - одна большая семья!».

Важной частью фестиваля стала культурно-просветительская программа, подготовленная Домом дружбы народов Самарской области. В фойе «МТЛ Арены» развернулись фотовыставка патриотического проекта «СВОи», экспозиция «Многонациональная губерния», знакомящая посетителей с национальными головными уборами, куклами и музыкальными инструментами, а также выставки «17 традиционных ценностей» и «Объединяем людей через культуру и смыслы». Для юных гостей была организована интерактивная площадка, где дети знакомились с национальными орнаментами и раскрашивали матрёшек.

XVI Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2026» вновь подтвердил, что спорт объединяет людей разных национальностей, возрастов и культур, укрепляя атмосферу дружбы, взаимного уважения и добрососедства. Такие события отвечают Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации - сохранение этнокультурного многообразия и укрепление общероссийской гражданской идентичности.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.