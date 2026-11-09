В Сызрани "легкий заработок" привел пенсионера на скамью подсудимых

К сотрудникам МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что местный житель мог передать за денежное вознаграждение доступ к своему банковскому счету для неправомерных переводов денежных средств неизвестными.

В ходе проведения проверки, указанные сведения подтвердились. По данным оперативников, осенью текущего года житель Сызрани, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, согласился на предложение о «легком заработке». В ходе опроса 56-летний мужчина признался, что за вознаграждение в размере 1 000 рублей предоставил неизвестному данные своей банковской карты, пароли от банковского приложения, паспортные данные и несколько сим-карт, оформленных на его имя. По версии оперативников, впоследствии полученный доступ к личному кабинету банковского счета сызранца был использован злоумышленниками для неправомерных переводов денежных средств.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций), которое расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного заключения.

В отношении лица, ставшего организатором преступной схемы, материалы выделены в отдельное производство. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выявление потерпевших и соучастников противоправной деятельности.