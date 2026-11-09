Мошенники на сайтах знакомств выдают себя за моряка или военного

Аферисты на сайтах знакомств нередко представляются военными, моряками или вахтовиками, чтобы объяснить невозможность личной встречи с потенциальной жертвой. Об этом 9 ноября рассказал заместитель генерального директора общества «Знание» по безопасности Владимир Максименко.

«Одна из распространенных уловок мошенников — постоянная невозможность встретиться», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

По словам Максименко, злоумышленники также могут выдавать себя за врачей или работников нефтяных компаний, которые якобы находятся в продолжительных командировках. При этом причины отказа от встречи постоянно меняются, что затрудняет проверку информации о собеседнике.

Эксперт пояснил, что впоследствии придуманная история может использоваться для получения денег. Например, мошенник способен сослаться на блокировку банковского счета или отсутствие средств на покупку билета. Максименко посоветовал уточнять местонахождение нового знакомого и возможную дату встречи. Постоянные переносы и уклончивые ответы должны вызывать подозрения.

Еще одним тревожным признаком специалист назвал нежелание общаться по видеосвязи. Собеседник может регулярно отправлять фотографии, но отказываться включать камеру, объясняя это техническими неполадками, плохим интернетом или стеснением. В таких случаях Максименко рекомендовал проверить снимки с помощью обратного поиска изображений.

Кроме того, эксперт призвал внимательно изучать анкеты пользователей. Если профиль заполнен исключительно профессиональными фотографиями и в нем отсутствуют обычные повседневные снимки, это также может указывать на возможный обман.