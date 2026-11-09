В декабре у россиян будет последняя короткая рабочая неделя года

Последняя короткая рабочая неделя 2026 года пройдет в России в декабре. Согласно производственному календарю, опубликованному на сайте Госдумы, она продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря включительно.

Четверг, 31 декабря, определен выходным днем. Это решение связано с переносом выходного дня с воскресенья, 4 января 2027 года.

Что касается 2027 года, в России ожидается семь коротких рабочих недель. Как следует из данных производственного календаря на следующий год, первая из них запланирована на февраль и продлится с 24-го по 26-е число. В марте график сократится на период с 9-го по 12-е число.

В мае 2027 года предусмотрены сразу две короткие недели: с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е число. Летом сокращенная рабочая неделя выпадет на июнь — с 15-го по 18-е число. В конце года аналогичные периоды ожидаются в ноябре (с 1-го по 3-е число) и в декабре (с 27-го по 30-е число), пишут "Известия".