Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России из Великого Устюга

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Великого Устюга. Об этом 8 ноября сообщается в мессенджере «Макс» всероссийского волшебника страны.

«Сказка Вологодчины объединяет всю страну! Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в шестое путешествие по России», — говорится в сообщении.

Маршрут составит 24 тыс. км — от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов страны. Всего волшебный состав посетит 65 городов. На остановках запланированы праздничные программы. В передвижной резиденции оборудованы вагон-приемная, «Сказочная деревня» с играми и квестами, сцена и кукольный театр. Возвращение состава в Великий Устюг ожидается 9 января, пишут "Известия".