Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 9 ноября в Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С.
9 ноября в регионе днем небольшой снег, до +4°С.
В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета
В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета
В 14 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Оренбург" - 2:0
Самарский академический театр драмы им. М. Горького был открыт 8 ноября 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. С тех пор театр драмы стал неотъемлемой частью культурной жизни губернии.
Сегодня Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького исполняется 175 лет
В центре Самары временно ограничат движение 9 ноября у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
В центре Самары ограничат движение 9 ноября
С 10 по 14 ноября в «МТЛ Арене» будет проходить ежегодный всероссийский турнир по боксу (12+) на призы заслуженного мастера спорта СССР и обладателя Кубка мира Василия Шишова.
В Самаре пройдет ежегодный всероссийский турнир по боксу
В Безенчукском районе автомобилистка уронила машину в кювет
В Безенчукском районе автомобилистка уронила машину в кювет
Водитель в Красноглинском районе Самары сбил десятилетнюю девочку
Водитель в Красноглинском районе Самары сбил десятилетнюю девочку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.14
0.35
EUR 92.19
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета

399
В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета

В Самаре 76-летняя женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения при попытке бесплатно прокатиться на аттракционе. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в парке Гагарина, где пенсионерка решила воспользоваться аттракционом без приобретения билета. Однако попытка бесплатной поездки закончилась падением.

В результате происшествия женщина получила множественные травмы. Врачи диагностировали у нее переломы таза, ребер и бедра. Пострадавшую доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
962
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам и зрителям парада в День памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве.
7 ноября 2026  15:59
В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года
835
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
898
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
852
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
6 ноября 2026  13:19
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
451
Весь список