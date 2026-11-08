В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке проехать без билета

В Самаре 76-летняя женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения при попытке бесплатно прокатиться на аттракционе. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в парке Гагарина, где пенсионерка решила воспользоваться аттракционом без приобретения билета. Однако попытка бесплатной поездки закончилась падением.

В результате происшествия женщина получила множественные травмы. Врачи диагностировали у нее переломы таза, ребер и бедра. Пострадавшую доставили в больницу и госпитализировали в травматологическое отделение.