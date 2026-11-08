россияне снимают самозапрет на кредиты из-за роста расходов

Крупные непредвиденные расходы, запланированные покупки и ипотека вынуждают россиян отказаться от самозапрета на кредиты.

Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что 12,4% ранее установленных самозапретов были отменены.

«Главной причиной отказаться от самозапрета 32% участников опроса называют непредвиденные расходы, на которые не хватает собственных сбережений», — говорится в исследовании.

Около трети готовы снять самозапрет только ради давно запланированной крупной покупки, ипотеки или кредита на покупку автомобиля. Такие причины, как рефинансирование действующих кредитов или новый кредит на более выгодных условиях, могут побудить снять самозапрет 10% опрошенных. Для 8% на решение могли бы повлиять другие причины.