Двое тольяттинцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

️Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев стали чемпионами мира в синхронных прыжках.

В Китае в Нанкине продолжается чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Результаты финала в синхронных прыжках среди мужчин:

Дмитрий Нартов / Кирилл Пантелеев - 54.710

Кори Уокес / Зак Перзаманос - 53.990

Иван Мельников / Иван Литвинович - 53.030

- Этим утром Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев из Тольятти стали ЧЕМПИОНАМИ МИРА по прыжкам на батуте. Свою золотую медаль они завоевали в дисциплине «синхронные прыжки». Чемпионат мира проходит в китайском Нанкине. Он еще не закончился, но уже известно, что благодаря победе наших ребят мужская сборная России – на первом месте в командном зачете и ее не догнать соперникам!

Фото Минспорта региона