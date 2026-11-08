В Самаре начали подготовку к зимнему содержанию дорог. Департамент городского хозяйства начал искать подрядчика для обслуживания трех площадок временного складирования снега:

в районе золоотвала Безымянской ТЭЦ; на улице Лунной; в районе поселка Козелки.

«Расчетное количество принимаемого снега — 400 000 тонн. Подрядчик будет оказывать услуги по 31 января 2028 года», — говорится в техзадании.

Перед началом приемки снега подрядчик обустроит по периметру полигонов 20-сантиметровый водонепроницаемый слой из глины. Также площадки оборудуют шлагбаумами, наружным освещением, электроснабжением и автомобильными весами.

Кроме того, на полигонах поставят вагончики для круглосуточного нахождения сотрудников и системой видеофиксации транспорта. Принимать снег площадки будут круглосуточно.

До 30 сентября подрядчик должен будет сдать полигоны по акту обследования территорий. За выполнение всех работ компании готовы заплатить 94 миллиона рублей, пишет 63.ру.

Первый снегопад в области прошел 5 ноября. По данным мэрии, за сутки в столице региона выпало 6 мм осадков, это 12,8% от средних цифр за ноябрь.