Глава СК РФ поручил проверить информацию о нарушении прав пациентов частной медклиники в Самарской области

Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение после телесюжета о нарушении прав пациентов частной медицинской клиники в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сюжету правовой телепередачи, в Самаре сотни пациентов обвиняют сотрудников частной клиники в обмане. Со слов граждан, работники данного учреждения путем введения в заблуждение навязывали им платные услуги, для которых необходимо было заключить кредитные договоры на крупные суммы.

Отдельно отмечается, что несмотря на уголовное дело о мошенничестве, расследуемое по данному факту органами внутренних дел, медицинский центр продолжает свою противоправную деятельность под другим названием.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка, пишет Волга-Ньюс.