Провайдерам могут установить минимальную скорость домашнего интернета

Минцифры России планирует установить минимальную скорость домашнего интернета на уровне одного гигабита в секунду для каждого многоквартирного дома. Законопроект о реформе отрасли связи могут внести в Госдуму до конца 2026 года, пишет «Коммерсантъ».

— Ведомство прорабатывает требования по минимальной скорости интернета не менее одного гигабита в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме в течение 10 лет, — сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Также реформа предусматривает возможность внесудебного лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в сфере связи и запрет на ее получение в течение 10 лет. Кроме того, планируется установить требование о непрерывности услуг связи, повысить стоимость лицензий и привязать ее к размеру территории работы оператора. Не менее половины выручки компаний должно будет приходиться на услуги связи.

По словам Угнивенко, при разработке новых правил необходимо учитывать особенности небольших операторов, которые остаются единственными поставщиками услуг на отдельных территориях. Таким компаниям планируют предоставить время на выполнение требований, а на переоформление лицензий без оплаты отвести один год, передает издание.